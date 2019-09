Halle (dpa/sa) - 21 Diebstähle, drei Schwarzfahrten und Betrug: Bundespolizisten haben in Halle einen mit Haftbefehl Gesuchten erwischt. Das Amtsgericht Halle hatte den 43-Jährigen im Juli zu anderthalb Jahren Haft verurteilt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er trat die Strafe aber nicht an. Eine Streife kontrollierte den Mann schließlich am Mittwoch im Hauptbahnhof Halle. Den Angaben zufolge war er bei der Kontrolle betrunken. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

Pressemeldung