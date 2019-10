Halle (dpa/sa) - Ein freiheitsliebender Pfau aus dem Zoo in Halle hat am Mittwoch die Polizei in der Saalestadt beschäftigt. Das Tier wurde rund drei Kilometer vom Zoo entfernt im Stadtviertel Giebichenstein entdeckt. Beamte des Polizeireviers Halle fingen den Ausreißer ein und brachten ihn zurück. Es war nicht das erste Mal, dass der Vogel einen Ausflug unternahm: Schon im September sei er ausgebüxt und von der Polizei wieder eingefangen worden, teilten die Beamten mit.