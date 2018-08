Staßfurt (dpa/sa) - Sieben Jahre nach dem Diebstahl ist die Polizei in Staßfurt zufällig auf ein gestohlenes Fahrrad gestoßen. Eine Streife klärte den alten Fall in der Nacht zu Mittwoch bei einer Kontrolle auf. Die Beamten hielten einen 37 Jahre alten Mann an, weil das Licht seines Rades nicht in Ordnung war, wie die Polizei mitteilte. Dabei fanden die Beamten nicht nur eine geringe Menge Crystal Meth. Die Datenbank verriet ihnen auch, dass der 37-Jährige auf einem Fahrrad unterwegs war, dass 2011 als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten kassierten das Rad ein und zeigten den 37-Jährigen an.