Magdeburg (dpa/sa) - Ein angeblicher Streit hat die Polizei in Magdeburg zu Drogen und Waffen geführt. Die Beamten kontrollierten zunächst am Montag nach einem Hinweis eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei bestätigte sich die gemeldete handgreifliche Auseinandersetzung nicht. Stattdessen entdeckten die Ermittler unter anderem Cannabis und Haschisch, illegale Pyrotechnik, Schreckschusswaffen, Munition, einen Schlagstock und eine Armbrust. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Angaben zufolge gestohlene Fahrräder und unverzollte Zigaretten. Gegen zwei Verdächtige im Alter von 40 und 49 Jahren werde nun ermittelt.