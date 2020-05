Magdeburg (dpa/sa) - Vier Menschen sind in Magdeburg laut Polizei von einer etwa zehnköpfigen Gruppe verletzt worden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist unklar, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Zunächst sei einer der Geschädigten am Samstagabend gegen 19 Uhr aus der Gruppe heraus angesprochen worden, heißt es in einer Mitteilung der Beamten auf Grundlage der Zeugenaussagen. Anschließend sei ihm von zwei Tätern ins Gesicht geschlagen worden. Als die Begleiter des Opfers eingriffen wollten, seien sie ebenfalls geschlagen und getreten worden.

Polizeimeldung