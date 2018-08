Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein mutmaßlicher Drogenproduzent ist in Dessau-Roßlau festgenommen worden. Der 53-Jährige soll in einem Gewerbegebäude Crystal-Meth hergestellt haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Demnach wurde bereits seit mehreren Monaten gegen den Mann ermittelt.

Er wurde bei einer Durchsuchung von vier Gebäuden in Dessau-Roßlau und Aken am vergangenen Sonntag festgenommen. Beamte entdeckten bei der Razzia ein laufendes Drogenlabor zur Herstellung von Crystal Meth. Neben Grundstoffen und Chemikalien "im zweistelligen Kilobereich" wurden bei den Durchsuchungen auch kleinere Mengen Drogen gefunden. Der Mann soll Betreiber der Anlage sein. Nachdem das Amtsgericht Dessau-Roßlau Haftbefehl gegen ihn erließ, wurde er in ein Gefängnis gebracht.

