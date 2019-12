Blankenburg (dpa) - Nach Angaben der Polizei sind bei der Explosion in Blankenburg weniger Menschen verletzt worden als zunächst angenommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag vor Ort sagte, wurden 15 Menschen verletzt einige von ihnen schwer. Darunter seien vier Beamte mit Rauchvergiftung. Ein 78-Jähriger, in dessen Wohnung die Explosion am Morgen ausbrach, wurde tot aufgefunden. Einsatzkräfte fanden dort auch mehrere Flaschen mit Flüssiggas sowie Weltkriegsmunition. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Zunächst war die Polizei von rund 25 Verletzten ausgegangen.