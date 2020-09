Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Lino Mirgeler

Magdeburg (dpa) - Die Polizei hat in Magdeburg eine rechtsextreme Kampfsportveranstaltung verboten und aufgelöst. Rund 90 angereiste Teilnehmer und Besucher seien am Samstag den Aufforderungen gefolgt und hätten das Veranstaltungsgelände verlassen, teilte ein Behördensprecher am Nachmittag mit. Laut Mitteilung wurde die aufgebaute Boxringanlage auf dem Gelände eines Motorradclubs als "Kampf der Nibelungen" ausgewiesen. Zudem habe es einen szenetypischen T-Shirt-Verkauf gegeben. Die Polizei ließ den Boxring abbauen und stellte ihn sicher. Rund 140 Beamte waren im Einsatz.