Blankenburg (dpa/sa) - Nach mutmaßlichen Schüssen von einem Balkon in Blankenburg im Harz hat die Polizei am Donnerstag mehrere Waffen in der betreffenden Wohnung sichergestellt. Bei dem 57 Jahre alten Mieter seien unter anderem ein Luftdruckgewehr mit Stativ und Visiereinrichtung, mehrere Luftdruck- und Gasdruckwaffen sowie zwei Gewehre und ein umfangreiches Munitionsarsenal sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hätten ein elf Jahre altes Mädchen und eine 57 Jahre alte Frau unabhängig voneinander von einem Knall und einer "sich wegduckenden Person" berichtet, woraufhin die Hausdurchsuchung angeordnet worden sei.

Ob der Mann tatsächlich gezielt geschossen hat, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Es werde gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.