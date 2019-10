Schüsse in Halle und Landsberg im Saalekreis, nicht weit von der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt zu Thüringen entfernt. Die Thüringer Polizei unterstützt die Fahndung nach den Tätern. Bahnfahrer mussten Verspätungen in Kauf nehmen.

Erfurt/Halle/Saale (dpa/th) - Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale überwacht die Polizei Verkehrswege aus Halle in Richtung Thüringen sowie Orte in der Nähe der Landesgrenze. Zudem nähmen Polizeistreifen verstärkt Synagogen und andere Einrichtungen der jüdischen Gemeinde in Thüringen in den Blick, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch in Erfurt mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehe in Thüringen keine konkrete Gefahr.

Thüringer Polizisten unterstützten jedoch die Fahndung "nach dem oder den flüchtigen Tätern". Die Polizeiinspektionen und die Thüringer Autobahnpolizei seien verstärkt im Einsatz. In Halle waren zwei Menschen getötet worden. Es gab eine Festnahme, Täter sollen auf der Flucht sein. Auch in Landsberg - rund 15 Kilometer von Halle entfernt - wurde geschossen. Eines der beiden Opfer der Schüsse von Halle lag auf einer Straße gegenüber einer Synagoge in der Innenstadt.

Die Sperrung des Bahnhofes in Halle hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr auch in Thüringen. Auf der ICE-Strecke zwischen München und Berlin über Erfurt sei es zu Verspätungen gekommen, weil Züge über Leipzig umgeleitet werden mussten, sagte eine Bahnsprecherin. Reisende sollten sich im Internet informieren und mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen. Im Nahverkehr war die Linie Jena-Göschwitz-Leipzig/Halle betroffen. Züge pendelten nur noch zwischen Jena-Göschwitz und Merseburg.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte auf Twitter, "wir trauern um die Toten und fühlen mit den Angehörigen und Freunden". Ähnlich äußerte sich der Fraktionschef der Grünen, Dirk Adams. "Die Taten sind schrecklich und machen fassungslos", so Adams. AfD-Chef Björn Höcke twitterte, "meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer dieses völlig wahnhaften Verbrechens. Was sind das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun?!"

Die Thüringer Polizei warnte vor Spekulationen im Internet. "Wir bitten euch, Spekulationen in Netz zu unterlassen. Alle Hinweise direkt an die 110", twitterte die Thüringer Polizei.