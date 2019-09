Merseburg (dpa/sa) - Die Polizei warnt nach einem tödlichen Unfall in Merseburg (Saalekreis) vor Handys und Müdigkeit am Steuer. Während Mobiltelefone beim Fahren nicht angefasst werden sollten, helfe gegen akute Müdigkeit nur eine Pause, betonte die Polizei am Dienstag. Am Montag war ein Laster ungebremst auf ein Stauende auf der A38 aufgefahren. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der 34 Jahre alte Fahrer wurde in seiner Fahrkabine eingeklemmt und tot geborgen. Der 35-jährige Fahrer des anderen Lastwagens blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Anschlussstelle Merseburg Süd in Fahrtrichtung Göttingen. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Polizeimeldung mit Foto