Magdeburg (dpa/sa) - Im Vorfeld einer für Dienstag in Berlin geplanten Bauern-Demo hat die Polizei vor Verkehrsbehinderungen durch Traktoren in Sachsen-Anhalt gewarnt. Insbesondere betroffen sein werde die Bundesstraße 1, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag mit. Mit Behinderungen müsse aber auch auf den Bundesstraßen 81, 184, 188, 189, 190 und 246 gerechnet werden.

Mit bis zu 600 Traktoren würden sich Teilnehmer der Demonstration schon in den frühen Morgenstunden auf den Weg nach Berlin machen, hieß es weiter. Auch im Zuge der Rückfahrt aus Berlin müsse in den Nachtstunden zum Mittwoch mit großen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.