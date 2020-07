Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Einsatz wegen zweier lautstarker Betrunkener ist in Magdeburg eine Polizistin in den Bauch getreten worden. Die Beamten wurden am Samstagmorgen mit dem Hinweis auf eine vermeintliche körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gerufen, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Sie trafen einen 28-Jährigen aus Haldensleben und eine 19-Jährige aus Flechtingen, die lautstark aneinander geraten waren. Unerwartet griff die 19-Jährige die 47 Jahre alte Beamtin an und trat ihr in den Bauch. Sie wurde leicht verletzt. Nachdem die junge Frau unter Kontrolle war, fanden die Beamten bei ihr geringe Mengen Betäubungsmittel.

Die 19-Jährige muss sich den Angaben zufolge wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

