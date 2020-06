Halberstadt (dpa/sa) - Wegen des Verdachts des Betrugs und mutmaßlicher Umweltdelikte hat die Polizei am Dienstag das Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs in Halberstadt (Landkreis Harz) durchsucht. Bei der Razzia seien 50 Beamte der Magdeburger Kripo, der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamtes eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Unter anderem werde in einem laufenden Verfahren ermittelt, ob in dem Betrieb Müll falsch deklariert wurde. Zu Ergebnissen der Durchsuchungen wurde zunächst nichts mitgeteilt.