Halle (dpa/sa) - Nicht mit dem Schulbus, sondern mit dem Polizeiauto ist ein Jugendlicher in Halle zum Unterricht gekommen: Polizisten brachten den 13-Jährigen in die Schule, nachdem sie ihn beim Schwänzen erwischt hatten. Donnerstagmorgen sprachen die Beamten den Teenager an einer Bushaltestelle an, und es stellte sich heraus, dass er eigentlich im Unterricht hätte sein sollen, teilte die Bundespolizei am Freitag in Magdeburg mit. Mit dem Polizeiwagen wurde der 13-Jährige in die Schule gebracht. Die Beamten übergaben ihn der Schulleiterin. Auch die Mutter sei über die "freie Zeit" ihres Sohnes informiert worden.

