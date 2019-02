Osterwieck (dpa/sa) - Polizisten haben in Osterwieck (Landkreis Harz) einen mutmaßlichen Randalierer festgenommen. Der Mann soll am Donnerstag vor ein Auto gelaufen sein und es so abrupt zur Vollbremsung gezwungen haben. Dann habe er vor die Autotür und einen Gartenzaun getreten, berichtete die Polizei am Freitag. Die alarmierten Beamten fanden den Angaben zufolge einen stark alkoholisierten und aggressiven Mann vor. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wogegen er sich heftig wehrte. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der mehrfach vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz wurde in Untersuchungshaft genommen.

