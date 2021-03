Kabelsketal (dpa/sa) - Eigentlich waren die Polizisten in Sachen Tierschutz unterwegs, doch dann entdeckten sie bei einer Hausdurchsuchung in Kabelsketal (Saalekreis) am Donnerstag zufällig eine größere Menge Drogen. In der Wohnung eines 31-Jährigen im Ortsteil Zwintschöna fanden sie zudem Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Genauere Angaben zur Menge der Drogen wurden nicht gemacht. Eigentlich waren die Beamten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz tätig geworden.

