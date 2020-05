Silvano Poropat gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-zentralbild/dpa Hendrik Schmidt

Weißenfels (dpa) - Der Syntainics MBC aus Weißenfels geht mit Trainer Silvano Poropat in die kommende Saison der Basketball-Bundesliga. Das teilte der Club aus Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Als Co-Trainer wird Poropat wie gehabt Aleksandar Scepanovic zur Seite stehen. "Es ist von großem Vorteil von Anfang an dabei zu sein und die Kaderplanung durchzuführen. Die Kaderplanung ist im Profibasketball ein äußerst wichtiger Punkt. Wir können jetzt frühzeitig kluge Entscheidungen treffen und damit gute Voraussetzungen für die Saison schaffen", sagte Poropat.

Für den 49-Jährigen wird es die siebte Saison beim MBC. Erst im Februar war der Kroate zu seiner dritten Amtszeit angetreten, betreute die Mannschaft aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur für ein Spiel. "Ich freue mich, dass wir schnell Planungssicherheit für diese wichtige Position erlangen konnten. Nach den eher turbulenten Zeiten auf der Trainerposition der letzten Saison, wird mit der Rückkehr von Silvano Poropat jetzt Konstanz einkehren", sagte Geschäftsführer Martin Geissler.

Mitteilung MBC