Berlin (dpa) - Der frühere Bundesligacoach Silvano Poropat wird neuer Assistent von Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl. Der 48 Jahre alte Kroate werde ab dem EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich im Februar und auch in der Olympia-Qualifikation für den Deutschen Basketball Bund tätig sein, teilte der Verband am Freitag mit. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen Coach", sagte Rödl. "Silvano hat mir in den Gesprächen deutlich vermittelt, dass er richtig Lust auf die neue Aufgabe hat."

Poropat trainierte in Deutschland unter anderem den Mitteldeutschen BC und die Telekom Baskets Bonn. Im Sommer 2019 betreute er die weibliche U18 der Niederlande.

Die Spiele der deutschen Basketballer in der EM-Qualifikation gehen nicht in die Wertung ein. Die Europameisterschaft 2021 mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin findet zu Teilen in Deutschland statt, deshalb ist das Rödl-Team bereits für die Endrunde qualifiziert. Bei einem Qualifikationsturnier Ende Juni im kroatischen Split will sich die DBB-Auswahl noch ein Ticket für Olympia in Tokio sichern.

