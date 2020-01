Erfurt/Aschersleben (dpa) - Der Arbeitskreis "Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben" ist von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ausgezeichnet worden. Die Gruppe habe am Mittwoch im Rahmen des Tora-Lerntages in Erfurt den Werner-Sylten-Preis für christlich-jüdischen Dialog erhalten, teilte die EKM mit. Damit wurde das Engagement von etwa zehn Ehrenamtlichen aus der Kleinstadt Aschersleben (Salzlandkreis) gewürdigt, die sich seit elf Jahren für eine lebendige Erinnerungskultur einsetzen. Die Gruppe habe Stolpersteine verlegt, jüdische Nachfahren ehemaliger Aschersleber eingeladen, thematische Stadtführungen veranstaltet oder Ausstellungen organisiert. Die 1000 Euro Preisgeld sollen in neue Stolpersteine investiert werden.

Pressemitteilung