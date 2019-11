Halle (dpa/sa) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt hat sich im Oktober weiter verlangsamt. Ursache dafür waren vor allem gesunkene Preise für Benzin und Diesel, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Den Angaben nach lag die Teuerungsrate im Oktober bei 1,1 Prozent nach 1,2 Prozent im September. Günstiger als vor einem Jahr waren unter anderem Butter und Kaffee, teurer zum Beispiel Säuglings- und Kleinkindernahrung sowie Kartoffeln und pflanzliche Fette.

Auch für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés und Bars sowie für die Bewirtung in Kantinen und Mensen mussten die Sachsen-Anhalter binnen Jahresfrist mehr bezahlen. Im Vergleich zum September dieses Jahres stiegen die Verbraucherpreise den Angaben nach um 0,2 Prozent.

Pressemitteilung zu den Verbraucherpreisen im Oktober in Sachsen-Anhalt

Pressemitteilung zu den Verbraucherpreisen im September in Sachsen-Anhalt