Magdeburg (dpa) - Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat seinen Titel als Europameister erfolgreich verteidigt. Der 26 Jahre alte Bochumer besiegte am Samstagabend im Magdeburger Maritim-Hotel den Ukrainer Andrej Rudenko einstimmig nach Punkten (116:111, 117:110, 119:108). Kabayel hat seine 19 Profikämpfe ausnahmslos gewonnen und den EM-Gürtel zum dritten Mal erfolgreich verteidigt. Für Rudenko war es die vierte Niederlage im 37. Kampf.

Der Titelhalter aus dem Magdeburger SES-Stall hatte mit dem Ukrainer in den ersten Runden Probleme. Der neun Jahre ältere Rudenko attackierte Kabayel mit seiner linken Führhand und brachte zunächst mehr Treffer unter. Mit zunehmender Dauer wurde Kabayel aktiver und setzte seinen Rivalen in dem temporeichen Kampf unter Druck. In der sechsten Runde ging Rudenko erstmals in seiner Karriere nach einem Leberhaken zu Boden, konnte den Kampf aber fortsetzen.

Mit dem Sieg will sich der Deutsche mit kurdischen Wurzeln für einen WM-Kampf ins Gespräch bringen. WBO- und IBF-Weltmeister sowie WBA-Superchampion ist der Brite Anthony Joshua, den WBC-Gürtel hält Deontay Wilder aus den USA. Regulärer WBA-Champion ist der Kölner Manuel Charr. "Das kommt mit der Zeit. Ich boxe mich die Rangliste hoch", sagte Kabayel.

Kampfbilanz Kabayel

Mitteilung SES-Stall

Kampfbilanz Rudenko