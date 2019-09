Magdeburg (dpa/sa) - Das landesweite Anti-Mobbing-Programm "Gemeinsam Klasse sein" geht an den Schulen in Sachsen-Anhalt in die nächste Runde. Rund 50 Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen werden bis Ende September zu Multiplikatoren ausgebildet, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Sie geben das Thema weiter an andere Lehrerinnen und Lehrer. Materialien sind auf einer neuen digitalen Plattform abrufbar. Das Programm gegen Mobbing an Schulen richtet sich an die Jahrgangsstufen fünf bis sieben. Es wurde von der Techniker Krankenkasse entwickelt und löst den seit 2011 verfügbaren Anti-Mobbing-Koffer ab.

