Magdeburg (dpa) - Mit Hand- und Fußfesseln ist der 28 Jahre alte Angeklagte im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle in den Verhandlungssaal geführt worden. Er wurde von maskierten Spezialkräften der Justiz begleitet. Stephan Balliet, dem zwei Morde und mehrere Mordversuche unter anderem an 52 Gläubigen in einer Synagoge in Halle vorgeworfen werden, erschien in Jeans, schwarzer Jacke und Turnschuhen. Er trug einen Mundschutz. Die Haare waren kurz geschoren. Der Angeklagte blickte sich ernst im Saal um und schaute ruhig in die Kameras.

Der Prozessauftakt hatte sich verzögert. Die Sicherheitsvorkehrungen mit Kontrollen von Besuchern und Medienvertretern hatten mehr Zeit beansprucht als zuvor angenommen, wie ein Gerichtssprecher sagte.