Magdeburgs Trainer Michael Oenning steht an der Seitenlinie. Foto: Swen Pförtner/Archivbild

In Bochum, in Berlin, zuhause gegen Köln. Das Restprogramm des 1. FC Magdeburg hat es in sich. Der Klassenverbleib bleibt eine schwere Mission. Ein Sieg in Bochum wäre immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Der Heimerfolg zuletzt weckt Hoffnungen.

Bochum (dpa) - Beim Blick auf das Restprogramm wird klar: Der 1. FC Magdeburg braucht beim VfL Bochum Punkte. "Wir wollen den Sieg mit aller Macht erzwingen", sagt Trainer Michael Oenning. Vor der Partie an diesem Samstag (13:00 Uhr/Sky) belegt der 1. FCM den Abstiegsrelegationsrang. Vier Punkte beträgt der Magdeburger Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Verliert Magdeburg, könnte der sichere Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga nach diesem Wochenende für den Aufsteiger und Neuling im schlimmsten Fall schon nicht mehr möglich sein. Zudem würde bei einer Niederlage das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsrang drohen. "Für uns gilt es, bei den Sachen aus dem Heimspiel gegen Fürth anzuknüpfen", betonte Oenning. Vor heimischer Kulisse hatte der FCM am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen. In Bochum muss Oenning allerdings ohne die gesperrten Timo Perthel und Rico Preißinger sowie die noch nicht einsatzfähigen Philip Türpitz und Michel Niemeyer auskommen. "Bei Jan Kirchhoff wage ich keine Prognose, bin aber frohen Mutes, dass er in Bochum dabei sein wird", meinte der Magdeburger Coach. Er fürchtet, dass Kollege Robin Dutt nach der 2:3-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue seine Mannschaft auf Wiedergutmachung ausrichten wird. "Das Ergebnis von Aue gegen Bochum in der letzten Woche hat uns nicht in die Karten gespielt", sagte Oenning, der mit seiner Mannschaft nach der Partie in Bochum beim Aufstiegskandidaten 1. FC Union Berlin antreten muss, ehe zum Saisonfinale Spitzenreiter 1. FC Köln in Magdeburg antritt. Vorschau auf Magdeburger Vereins-Homepage Spielplan 1. FCM

