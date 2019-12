Quedlinburg (dpa/sa) - Quedlinburg hat die Aufnahme ihres Altstadtensembles in die Unesco-Welterbeliste vor 25 Jahren gefeiert. "Es ist nicht einfach, diesen Titel zu holen, aber die Qualität dieser Stadt hat schnell und herausragend überzeugt", sagte Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, anlässlich eines Festaktes am Dienstag in der Harzstadt. Die Unesco stellte die historische Altstadt Quedlinburgs mit seinen fast 2100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten am 17. Dezember 1994 unter Schutz. Seitdem werde das Areal mit Millionenaufwand saniert und erhalten. Laut Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) flossen bisher insgesamt 170 Millionen Euro aus diversen Fördertöpfen in die Stadt.

Die heute rund 24 000 Einwohner zählende ist heute eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. Mit den Feiern zu "25 Jahre Unesco-Welterbe" geht in Quedlinburg ein "Superfestjahr" mit Festen, Stadtjubiläen, Ausstellungen und dem Sachsen-Anhalt-Tag zu Ende.

