Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei hat in Magdeburg einen mutmaßlichen Drogenhändler geschnappt. Der 30-Jährige war den Beamten am Hasselbachplatz aufgefallen als er mit einem Fahrrad unterwegs war. Als sie ihn am Samstagabend anhielten, warf er eine Tüte über eine Mauer. Darin befanden sich 200 Gramm eines pulverförmigen Betäubungsmittels, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Magdeburger wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden den Angaben nach weitere Betäubungsmittel und Diebesgut gefunden.