Gommern (dpa/sa) - Ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gommern im Jerichower Land von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann wurde am Mittwochabend in die Uniklinik Magdeburg gebracht, wo er später starb, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der 59-Jährige ohne Licht gefahren, als die 34-jährige Autofahrerin ihn mit ihrem Wagen anfuhr.