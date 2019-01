Tangermünde (dpa/sa) - Nach einem Sturz auf einer Straße in Tangermünde ist ein Radfahrer gestorben. Eine Anwohnerin fand den 76-Jährigen am Montagabend, wie die Polizei am Dienstag in Stendal mitteilte. Ein Notarzt habe nichts mehr für ihn tun können. Die Polizei geht davon aus, dass ein medizinisches Problem zu dem Sturz führte.