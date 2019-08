Halle (dpa/sa) - Ein Radfahrer ist in Halle bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, stieß das Rad gegen eine Straßenbahn im Süden der Stadt. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Nähere Angaben, etwa wie es zu dem Unfall kam, lagen laut Polizei zunächst nicht vor. Wegen der Bergungsarbeiten am Unfallort wurde der Straßenbahnverkehr in Halle teils umgeleitet. Unklar war auch, ob der Fahrer und Fahrgäste der Straßenbahn bei dem Unfall verletzt wurden.