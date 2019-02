Magdeburg (dpa/sa) - Ein Radfahrer ist in Magdeburg überfallen und ausgeraubt worden. Mehrere Unbekannte schubsten den 28-Jährigen am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Neue Neustadt vom Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fiel zu Boden und wurde dort von den Angreifern getreten und geschlagen. Sie griffen sich den Rucksack des 28-Jährigen, in dem sich laut Polizei ein größerer Geldbetrag befand. "Der Radfahrer wurde durch die Schläge und Tritte erheblich verletzt, lehnte aber eine Krankenhausbehandlung ab", sagte ein Polizeisprecher.

PM der Polizei Magdeburg