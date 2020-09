Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein Mann eine 47-Jährige an ihrer Wohnungstür bedroht und überfallen. Die Frau sei am Freitagabend mit ihrem Hund spazieren gewesen und zur Wohnung zurückgelaufen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. An der Tür suchte sie den Schlüssel für die Wohnung. Ein Unbekannter näherte sich von hinten und bedrohte sie mit einem pistolenartigen Gegenstand. Anschließend schob er die Frau durch die mittlerweile geöffnete Tür. Im Wohnzimmer saß eine 22-Jährige. Der Räuber stahl die Handys der beiden Frauen und flüchtete anschließend.