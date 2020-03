Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat angesichts der Coronavirus-Pandemie die Club-Kampagne "Was ist wichtiger als Fußball? #WirAlle!" gestartet. "Wir alle sollten unser Leben entschleunigen, um den Virus zu entschleunigen. Wir alle sollten alles dafür tun, diese schwierige und angespannte Phase für uns alle so schnell wie möglich vorübergehen zu lassen", hieß es in einer Botschaft von RB-Trainer Julian Nagelsmann an die Anhänger.

In der Kampagne werden den Fans unter anderem Info-Seiten zum Thema "Corona" bereitgestellt. Auch wird auf die aktive Unterstützungen zum Blutspenden hingewiesen. Dazu sind Rezepte des Teamkochs und Fitnesstipps der Athletiktrainer auf der Seite zu finden.

