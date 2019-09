Leipzig (dpa) - RB Leipzig will die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga auch gegen den FC Schalke 04 verteidigen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann empfängt heute die von drei Siegen in Serie beflügelten Schalker. "Wir wollen Schalke durch aggressives Verteidigen stoppen", sagte Nagelsmann. Verzichten muss RB wohl auf Nationalspieler Marcel Halstenberg, der nach seiner Hüftverletzung noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Außerdem fehlt Konrad Laimer nach seiner Gelb-Roten Karte in Bremen.

Internetseite RB Leipzig