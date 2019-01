Leipzig (dpa) - RB Leipzigs schwedischer Spielmacher Emil Forsberg traut der deutschen Handball-Nationalmannschaft den Weltmeisterschafts-Titel zu. "Ich glaube, dass Deutschland die WM gewinnt", sagte der 27-Jährige am Donnerstag bei einer Medienrunde in Leipzig zu seinem möglicherweise bevorstehenden Comeback nach fast vier Monaten wegen einer Adduktorenverletzung. Handball sei "sehr geil", meinte Fußball-Profi Forsberg. Weniger schön fand er das Aus seiner Schweden, die gegen Mitgastgeber Dänemark am Mittwoch verloren und dadurch den Einzug ins Halbfinale verpasst hatten. Vielleicht auch deswegen setzt er nun eher auf die deutsche Mannschaft, die am Freitag gegen Norwegen um den Einzug ins Endspiel antritt.

