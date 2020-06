Magdeburg (dpa/sa) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt befasst sich in seiner Sitzung am heutige Freitag (9.00 Uhr) mit dem rechten Prepper-Netzwerk, dass vergangene Woche durch Medienberichte bekannt geworden ist. Als Prepper werden Menschen bezeichnet, die sich etwa mit Nahrung, Schutzkleidung und Waffen auf eine unabsehbare Katastrophe vorbereiten. Die Berichte seien alarmierend, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Die Sozialdemokraten beantragten eine aktuelle Debatte zu den Erkenntnissen.

Einem vorige Woche veröffentlichten Bericht der "taz" zufolge sollen sich mehrere Bundeswehr-Reservisten im Internet als Gruppe organisiert und unter anderem über private Bewaffnung und einen möglichen "Rassenkrieg" diskutiert haben. Der Zeitung zufolge gehören der Gruppe unter anderem Mitglieder aus Sachsen-Anhalt und Sachsen an, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sein sollen.

Die Internetplattform "Sachsen-Anhalt Rechtsaußen" hatte zeitgleich eine umfangreiche Recherche veröffentlicht, die auch ein CDU-Mitglied aus Sachsen-Anhalt in Verbindung mit der Gruppe brachte. Die CDU-Spitze leitete daraufhin ein Ausschlussverfahren gegen den Mann ein. Ein Mitglied der Gruppe arbeitete laut der Recherche außerdem in der Landtagsfraktion der AfD. Er soll die Stimmung in der Fraktion unter anderem als "ausgelassen hitleristisch" beschrieben haben.

Die AfD-Fraktion distanzierte sich von der Gruppe. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner sagte, er habe erst aus der Presse von den Vorwürfen erfahren. Wenn er vorher von der Gesinnung des Mannes gewusst hätte, hätte ihn die Fraktion nicht eingestellt, sagte Kirchner. Man könne den Menschen aber nicht in den Kopf schauen.

Bericht "taz"