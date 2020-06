Magdeburg (dpa/sa) - Der Rechtsausschuss des sachsen-anhaltischen Landtags will sich kommende Woche in einer Sondersitzung über den gescheiterten Fluchtversuch des Halle-Attentäters Stephan B. informieren. Vor der Landtagssitzung am Donnerstag werde dabei unter anderem Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) Rede und Antwort stehen, sagte der Ausschussvorsitzende Detlef Gürth (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Der Vorgang hätte nicht passieren dürfen", sagte Gürth. Am Mittwoch hatte bereits der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Sebastian Striegel, gefordert, dass das Gremium zusammenkommt. Laut Gürth sind zunächst vor allem drei Fragen zu klären: Wie es zu dem Fluchtversuch kommen konnte, wie hoch die Gefahr eines Ausbruchs war und weshalb das Justizministerium erst Tage später davon erfuhr.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich B. während eines Freigangs in einem Hof im Gefängnis Roter Ochse am Samstag rund fünf Minuten lang der Aufsicht seiner Bewacher entzogen hatte. B. war dabei über einen dreieinhalb Meter hohen Zaun in der knapp 180 Jahre alten Anstalt geklettert und in ein Gefängnisgebäude gelaufen, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. Laut Justizministerium hatte B. die Absicht zu fliehen. Justizministerin Keding zitierte am Donnerstag die Gefängnisleitung nach Magdeburg, um sich den Vorgang genauer erklären zu lassen.