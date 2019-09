Nordharz (dpa/sa) - Eine Recycling-Anlage in der Gemeinde Nordharz (Landkreis Harz) ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die dort gelagerten Gartenabfälle selbst entzündet. Dadurch sei gewaltiger Qualm entstanden. Zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.