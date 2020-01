Burg (dpa/sa) - Unbekannte haben einen anfahrenden Regionalexpress am Bahnhof Burg (Landkreis Jerichower Land) mit einem Gegenstand beworfen und eine Fensterscheibe des Zugs zerbrochen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hörte ein Reisender beim Ausfahren des Zugs in Richtung Genthin am Donnerstagabend einen lauten Knall und informierte eine Zugbegleiterin. Diese habe später bemerkt, dass die äußere Scheibe eines Fensters im letzten Waggon komplett zersplittert und auch die innere Scheibe angerissen war.

Verletzt wurde niemand. Mehrere Streifen und ein Hubschrauber der Bundespolizei suchten die Strecke zwischen Burg und Genthin ab, fanden jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.