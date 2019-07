Sandersdorf-Brehna (dpa/sa) - Mehrere Autobahnkirchen im Land öffnen am Sonntag ihre Gotteshäuser anlässlich eines bundesweiten Kirchenfests. In Sachsen-Anhalt laden unter anderem an der Autobahn 9 in Brehna, an der Autobahn 38 in Rothenschirmbach sowie an der Autobahn 2 in Hohenwarsleben Gotteshäuser zu Andachten ein, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte. Reisende könnten sich segnen lassen oder zum Innehalten vorbeikommen. Den Angaben zufolge besuchen rund eine Million Menschen jährlich eine der bundesweit 47 Gotteshäuser entlang der Autobahnen. Die Kirchen müssen eine direkte Anbindung an eine Autobahn haben und in der Nähe liegen.