Dessau-Roßlau (dpa) - Das Bauhaus Museum Dessau ist nicht einmal ein Jahr geöffnet - nun wird eine undichte Stelle am Dach repariert. Nachdem Wasser in den zentralen Ausstellungsraum Black Box eingedrungen sei, habe die Ursache am Übergang zwischen Dach und Glasfassade ausgemacht werden können, sagte eine Bauhaus-Sprecherin am Freitag in Dessau-Roßlau. Im August stünden die Reparaturarbeiten an. Es handele sich um einen kleinen Schaden. Objekte seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Seit einiger Zeit sei die undichte Stelle mit Planen abgedeckt worden, seitdem sei kein Wasser mehr eingedrungen. Über den Wasserschaden hatten schon mehrere Medien berichtet.

Der Neubau des Bauhaus Museum Dessau hatte rund 28,5 Millionen Euro gekostet, er war im September 2019 eröffnet worden.