Magdeburg (dpa/sa) - Der Barleber See in Magdeburg wird auch in diesem Jahr wieder mit Aluminiumsalzen behandelt. Damit solle sichergestellt werden, dass sauerstoffproduzierende Wasserpflanzen optimale Bedingungen zum Wachsen erhalten, wie die Stadtverwaltung am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Ab Mitte März sollen dazu 250 Tonnen Polyaluminiumchlorid in den See eingebracht werden. Die Kosten betragen den Angaben zufolge rund 200 000 Euro. Weil die Arbeiten bis spätestens Ende April beendet sein würden, sei die Badesaison 2020 ohne Einschränkungen gewährleistet, hieß es.

Im vergangenen Jahr waren 1000 Tonnen Polyaluminiumchlorid in den Barleber See eingebracht worden. Dadurch verbesserte sich den Angaben nach die Wasserqualität gravierend, die Phosphorkonzentration im Wasser, die zu starkem Algenwachstum geführt hatte, wurde stark gesenkt.

Der Barleber See ist ein in den 1930er Jahren entstandener Baggersee und das wichtigste Naherholungsgewässer von Magdeburg. Durch Strandbad, Campingplatz, Bungalowsiedlung, Anglerkolonie sowie Segel- und Surfverein bietet der See vielfältige Möglichkeiten der Naherholung und Freizeitgestaltung in Magdeburgs Norden.

