Magdeburg (dpa/sa) - Theater, Konzert- und Opernhäuser bleiben in Sachsen-Anhalt wegen der Corona-Krise weiter für das Publikum geschlossen - es soll aber drei Modellprojekte geben. Die drei kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau erhalten die Möglichkeit für Veranstaltungen mit jeweils höchstens 100 Zuschauern, wie Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch in einem Gespräch mit Kulturschaffenden. Die Projekte sollten nicht länger als fünf bis sieben Tage dauern.

Voraussetzung sei unter anderem, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Stadt zum Zeitpunkt des Starts die 200er-Marke nicht überschreite. Mit den Modellprojekten, die später auch im ländlichen Raum ermöglicht werden sollten, wolle man sich vorsichtig vortasten und Erfahrungen sammeln, sagte Robra.

Museen, Gedenkstätten, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive blieben auch mit der kommende Woche in Kraft tretenden neuen Corona-Eindämmungsverordnung am Netz. "Es kann an der Stelle weitergearbeitet werden", sagte Robra. In den Einrichtungen müssen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Besucherinnen und Besucher müssen vorab einen Termin vereinbaren und ihre Daten zum Zweck einer möglicherweise Nachverfolgung hinterlassen.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-954933/2