Sangerhausen (dpa/sa) - Im Juli hat das Europa-Rosarium Sangerhausen Blütenpracht und Kunst zusammengebracht - zum Abschluss an diesem Samstag wird beides kunstvoll illuminiert. Zur Finissage von 18.00 Uhr bis Mitternacht sei eine stimmungsvolle Inszenierung mit ausgefeilten Lichteffekten geplant. 25 Kunstschaffende aus ganz Deutschland haben in den vergangenen Wochen mehr als 250 Kunstobjekte aus Stein, Keramik, Metall, Holz, Glas und Gips inmitten der Pflanzensammlung präsentiert. Etliche Kunstwerke seien schon verkauft, andere am Samstag noch zu haben. Einige der ausstellenden Künstler würden am Samstag im Rosarium erwartet. Zudem werde es Musik geben.

Das Rosarium ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Rosensammlung mit mehr als 8600 verschiedenen Sorten und Arten.

