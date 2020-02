Teilnehmer des Rosenmontagsumzuges werfen am 27.02.2017 in Köthen (Sachsen-Anhalt) Süßigkeiten in die Zuschauermenge. Foto: picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa/Archivbild Klaus-Dietmar Gabbert

Köthen/Halle (dpa/sa) - In Halle und Köthen wird es auch in diesem Jahr wieder Rosenmontagsumzüge geben. In der Karnevalshochburg Köthen heißt es: "Kukakö vom Ziethestrand feiert hier das Dschungelland". Pünktlich um 11.11 Uhr wird sich heute der bunte Zug mit rund 3000 Mitwirkenden in Bewegung setzen. Der Name "KuKaKö" ist eine Verkürzung der Bezeichnung Kuh-Kaff-Köthen für die Stadt. Hintergrund ist der Kuhhandel im 19. Jahrhundert.

In Halle sind den Angaben zufolge rund 1200 Mitwirkende im Zug dabei, der sich auf der rund neun Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt schlängelt. Landesweit sind 189 Vereine mit rund 16 500 Mitgliedern im Landeskarnevalverband organisiert. Am Sonntag wurde bereits in Dessau mit einem Umzug Straßenkarneval gefeiert.

Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt