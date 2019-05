Sangerhausen (dpa/sa) - Die Rosensammlung in Sangerhausen ist in die neue Saison gestartet. Die ersten Blumen - wie etwa die gelbleuchtende Strauchrose "Helen Knight" - blühten bereits, sagte eine Sprecherin des Rosariums am Mittwoch. Die ersten Gäste seien am Morgen gekommen, um sich die Blumen anzusehen. Die Hauptblüte beginnt den Angaben zufolge im Juni. Das Rosarium beherbergt nach eigenen Angaben die größte Rosensammlung der Welt. Rund 80 000 Rosenstöcke stehen demnach auf dem Gelände.