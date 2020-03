Halle (dpa/sa) - Zum Schutz vor dem neuen Coronavirus haben die Behörden für Dutzende Schüler, die aus einer Skifreizeit im Risikogebiet Südtirol nach Halle zurückgekehrt sind, vorsichtshalber häusliche Quarantäne angeordnet. Betroffen waren zunächst 40 Schüler samt aller mit ihnen im Haushalt lebenden Personen, wie die Deutsche Presse-Agentur vor Ort erfuhr. Die Jugendlichen und ihre Begleiter wurden nach ihrer Rückkehr am Freitagnachmittag von Ärzten in Augenschein genommen. Am Abend wurde eine weitere Schülergruppe in Halle erwartet, die ebenfalls untersucht werden soll. Die Quarantäne soll zunächst für zwei Wochen gelten.

Es handele sich um Schülergruppen von zwei Gymnasien, teilte Christine Gröger, die Leiterin des Fachbereichs Gesundheit der Stadt Halle mit. Häusliche Quarantäne werde für alle Kontaktpersonen angeordnet, wenn bei Reisenden Symptome festgestellt werden. Bei starken Symptomen kämen die Betroffenen in ärztliche Obhut. Schulschließungen seien derzeit nicht vorgesehen. Wie viele Rückkehrer Symptome zeigten, teilte die Stadt zunächst nicht mit.

Sachsen-Anhalt ist derzeit das einzige Bundesland, in dem der Erreger Sars-Cov-2 noch nicht nachgewiesen wurde. Allerdings kehren derzeit mehrere Schülergruppen von Skifreizeiten aus Südtirol zurück. Die norditalienische Region wurde am Donnerstagabend vom Robert-Koch-Institut zum "Risikogebiet" erklärt.

Pressemitteilung Sozialministerium

Informationen der Stadt Halle zum Corona-Virus