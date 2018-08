Loburg (dpa/sa) - Auf einem Pferdehof in Loburg im Jerichower Land hat ein Brand großen Schaden angerichtet. Eine Scheune brannte bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch komplett ab, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude waren neben Heu und Stroh auch ein Traktor und ein Lader des Betriebs gelagert. Zudem griffen die Flammen auf ein Nebengebäude über. Der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Menschen oder Tiere wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die genaue Ursache muss noch ermittelt werden. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus und bat mögliche Augenzeugen, auffällige Beobachtungen zu melden.