Halle (dpa/sa) - Russisch ist nach wie vor präsent in Sachsen-Anhalt - ob als Fremd- oder Muttersprache. Im aktuellen Schuljahr 2018/19 lernten landesweit 14 724 Schülerinnen und Schüler Russisch im Unterricht, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle anlässlich des Tages der russischen Sprache mitteilte. Gleichzeitig hätten 2018 in Sachsen-Anhalt 4160 Russinnen und Russen gelebt. Russisch ist allerdings auch Muttersprache vieler Menschen weiterer Nationen.

Pressemitteilung