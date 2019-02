Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt können an der Europawahl im Mai rund 1,84 Millionen Wahlberechtigte teilnehmen. Es seien im Land schätzungsweise 1,81 Millionen wahlberechtigte Deutsche und ungefähr 27 000 im Land lebende Unionsbürger aufgerufen, über die deutschen Vertreterinnen und Vertreter im Europäischen Parlament abzustimmen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Wahlberechtigt seien alle EU-Bürger ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union wohnten, und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen seien.

Am 26. Mai steht in Deutschland die Direktwahl zum Europäischen Parlament an. Deutschland entsendet den Angaben zufolge 96 Abgeordnete. Momentan vertreten zwei Abgeordnete Sachsen-Anhalt im Parlament.

Pressemitteilung Statistisches Landesamt